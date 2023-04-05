2023/04/05 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما‭ ‬كانت‭ ‬ملامح‭ ‬التشريع‭ ‬السماوي‭ ‬الاولى‭ ‬عند‭ ‬رائد‭ ‬الموحدين‭ ‬،‭ ‬زرادشت‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬اعقبته‭ ‬المانوية‭ ‬،‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬اسفار‭ ‬اشعيا‭ ‬وصامويل‭ ‬ضمن‭ ‬العهد‭ ‬القديم‭ ‬في‭ ‬التوراة‭ ‬،‭ ‬لدى‭ ‬نبي‭ ‬الله‭ ‬موسى‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬عرفت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬بالوصايا‭ ‬العشر‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬الفرقان‭ ‬لدى‭ ‬اتباع‭ ‬محمد‭ -‬ص‭- ‬والذي‭ ‬يتابع‭ ‬سير‭ ‬التطور‭ ‬التشريعي‭ ‬طاحظ‭ ‬البون‭ ‬الشاسع‭ ‬بين‭ […]

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