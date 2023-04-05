2023/04/05 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ربما كانت ملامح التشريع السماوي الاولى عند رائد الموحدين ، زرادشت ، والذي اعقبته المانوية ، وصولا الى اسفار اشعيا وصامويل ضمن العهد القديم في التوراة ، لدى نبي الله موسى ، والتي عرفت فيما بعد بالوصايا العشر ، والتي هي الفرقان لدى اتباع محمد -ص- والذي يتابع سير التطور التشريعي طاحظ البون الشاسع بين […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس الحسيني - فلسفة الشرائع والقطيعة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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