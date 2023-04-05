2023/04/05 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأنّ‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬مصاب‭ ‬بالعقم،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬إتاحة‭ ‬العلاجات‭ ‬اللازمة‭ ‬بتكلفة‭ ‬معقولة‭ ‬ونوعية‭ ‬جيدة‭.‬وأشار‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تيدروس‭ ‬أدهانوم‭ ‬غيبريسييوس،‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‮ ‬‭”‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يعجز‭ ‬عن‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واحد من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واحد من كل ستة أشخاص في العالم مصاب بالعقم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).