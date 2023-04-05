2023/04/05 | 01:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: atU95V5HdkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أصلان يكشف معلومة صادمة: أحد مستشاري محافظ بابل خريج ابتدائية.. وآخر خريج فنية قمت بإخراجه) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أصلان يكشف معلومة صادمة: أحد مستشاري محافظ بابل خريج ابتدائية.. وآخر خريج فنية قمت بإخراجه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).