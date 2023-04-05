2023/04/05 | 01:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو 12مع أنور الحمداني | ساعة الشعب العراقي بتاريخ 5-4-2023) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iWmvIew1FsA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو 12مع أنور الحمداني | ساعة الشعب العراقي بتاريخ 5-4-2023) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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