2023/04/05 | 02:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1HcPcrzueX4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما علاقة احمد البشير بحملة التسقيط التي شنت على ستيفين نبيل؟.. تعرف على المزيد.. | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما علاقة احمد البشير بحملة التسقيط التي شنت على ستيفين نبيل؟.. تعرف على المزيد.. | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).