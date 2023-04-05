2023/04/05 | 02:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VedH08KY0lk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على المعتاز أبد ما تكبرنا للشاعر حسام السبعاوي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على المعتاز أبد ما تكبرنا للشاعر حسام السبعاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).