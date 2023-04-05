لجنة أممية تحث العراق على سن تشريعات تكافح الاختفاء القسري

2023/04/05 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معاودة‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان بغداد‭- ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ ‬ وقعت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وسلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الشمالي‭ ‬اتفاقاً‭ ‬يتيح‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬نفط‭ ‬الإقليم‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬استمر‭ ‬عشرة‭ ‬ايام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مسؤولون‭.‬ وقال‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الإقليمية‭ ‬الكردية‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬حضور‭ […]

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