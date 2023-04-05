أين‭ ‬قوتنا‭ ‬الناعمة؟

2023/04/05 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام لمناسبة‭ ‬بلوغها‭ ‬ثمانية‭ ‬وثمانين‭ ‬عاماً،‭ ‬احتفى‭ ‬خمسة‭ ‬وثلاثون‭ ‬كاتباً‭ ‬وباحثاً‭ ‬بفيروز‭ ‬بوصفها‭ ‬ظاهرة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬‮٣٥٠‬‭ ‬صفحة‭ ‬،‭ ‬حمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬وطن‭ ‬اسمه‭ ‬فيروز‮»‬‭ ‬،‭ ‬وصدر‭ ‬عن‭ ‬مؤسسة‭ ‬الفكر‭ ‬العربي،‭ ‬ذات‭ ‬الوقف‭ ‬السعودي‭ ‬ومقرها‭ ‬بيروت‭.‬وتوافر‭ ‬الكتاب‭ ‬على‭ ‬معالجات‭ ‬ورؤى‭ ‬في‭ ‬الظاهرة‭ ‬الفيروزية‭ ‬الرحبانية‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬مختلفة‭ ‬بحسب‭ ‬تخصصات‭ ‬المؤلفين‭.[…]

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