2023/04/05 | 03:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام لمناسبة بلوغها ثمانية وثمانين عاماً، احتفى خمسة وثلاثون كاتباً وباحثاً بفيروز بوصفها ظاهرة ، في كتاب كبير من ٣٥٠ صفحة ، حمل عنوان « وطن اسمه فيروز» ، وصدر عن مؤسسة الفكر العربي، ذات الوقف السعودي ومقرها بيروت.
وتوافر الكتاب على معالجات ورؤى في الظاهرة الفيروزية الرحبانية من زوايا مختلفة بحسب تخصصات المؤلفين.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين قوتنا الناعمة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتوافر الكتاب على معالجات ورؤى في الظاهرة الفيروزية الرحبانية من زوايا مختلفة بحسب تخصصات المؤلفين.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أين قوتنا الناعمة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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