مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬لداعش مسؤول‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬في‭ ‬أوربا‭ ‬بضربة‭ ‬أمريكية‭ ‬

2023/04/05 | 03:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭ ‬والسويداء‭ ‬ دمشق‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬ وقتل‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬من‭ ‬اصل‭ ‬عراقي‭ ‬يتخفى‭ ‬تحت‭ ‬هوية‭ ‬سورية،‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬التخطيط‭ ‬لهجمات‭ ‬في‭ ‬أوربا،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬شنتها‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬‮«‬سنتكوم‮»‬‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وقُتل‭ […]

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