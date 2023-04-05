2023/04/05 | 03:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ثلاثة قتلى في قصف إسرائيلي قرب دمشق والسويداء دمشق- بيروت- الزمان وقتل قيادي بارز في تنظيم داعش – الدولة الإسلامية، من اصل عراقي يتخفى تحت هوية سورية، مسؤول عن التخطيط لهجمات في أوربا، في ضربة شنتها القوات الأميركية في شمال غرب سوريا، وفق ما أعلنت القيادة الوسطى في الجيش الأميركي «سنتكوم» الثلاثاء. وقُتل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قيادي لداعش مسؤول عن هجمات في أوربا بضربة أمريكية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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