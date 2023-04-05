2023/04/05 | 03:25 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولمواجهة التوجهات المُتقلبة لصناعة العملات المُشفرة، فإنّ شركة Ledger تمتلك الآن أكثر من 20% من الأصول الرقمية في العالم و30% من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في العالم، مع درجة أمان غير قابلة للاختراق.وقد تجاوز عدد عملات Nanos المُشفرة المباعة من Ledger 6 ملايين عملة، فقد أدت المخاوف في سوق العملات إلى زيادة الطلب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تستثمر شركة True Global Ventures أكثر من 24 مليون دولار أمريكي في محافظ Ledger للعملات المُشفرة؛ لتسريع الخطط لتوفير حماية الأصول الرقمية إلى الجماهير) نشر أولاً على موقع (بوابة العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تستثمر شركة True Global Ventures أكثر من 24 مليون دولار أمريكي في محافظ Ledger للعملات المُشفرة؛ لتسريع الخطط لتوفير حماية الأصول الرقمية إلى الجماهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بوابة العراق).