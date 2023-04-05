أمام مناصريه.. ترامب يتحدث عن

2023/04/05 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه كان ضحية "تدخل في الانتخابات"، منتقدا المدعي العام في نيويورك، ألفين براج، لتوجيه اتهامات جنائية له.واعتبر أنه يتعرض لـ "تحقيقات مزيفة" من قبل الديمقراطيين.

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