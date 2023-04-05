مقترح نيابي لزيادة رواتب الموظفين

2023/04/05 | 05:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة إعلان اللجنة المالية النيابية بدء نقاشات مقترح مشروع قانون لزيادة رواتب الموظفين، هل زيادة الرواتب ستؤدي الى التضخم؟ هل يحتاج العراق لإعادة هيكلة لمرتبات موظفيه؟

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