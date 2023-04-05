اشتباكات داخل المسجد الأقصى بعد دخول قوات إسرائيلية

2023/04/05 | 06:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اشتباكات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في المسجد الأقصى بالقدس بعد أن اقتحمت قوة إسرائيلية المسجد، مساء الثلاثاء.

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