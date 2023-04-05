2023/04/05 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن محافظة البصرة، جنوبي العراق، هي واحدة من أكثر مدن العالم تلوثا بالألغام، وفق أرقام جديدة أعلنها فرع المنظمة في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الألغام في العراق.. ضعف الإمكانات يعقد جهود إزالة الخطر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الألغام في العراق.. ضعف الإمكانات يعقد جهود إزالة الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).