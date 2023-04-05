كأس إيطاليا.. احتفال لوكاكو أمام جماهير يوفنتوس يشعل غضباً ويتسبب في مشاجرة بين اللاعبين وطردهم

2023/04/05 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشاجر لاعبون فيما بينهم في مباراة جمعت نادي إنتر ميلان ومنافسه يوفنتوس، الّتي أقيمت على أرض ملعب "أليانز"، في ذهاب دور النصف نهائي من مسابقة كأس إيطاليا.

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