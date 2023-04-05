السعودية.. إغلاق باب أداء مناسك العمرة لما تبقى من شهر رمضان

2023/04/05 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه لم يعد بالإمكان استقبال مواعيد للراغبين بأداء مناسك العمرة سواء للقادمين من داخل المملكة أو خارجها، وذلك لما تبقى من شهر رمضان.

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