"شديدو الخطورة".. اعتقال 6 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في المثنى

2023/04/05 | 08:27 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الاربعاء، القبض على 6 متهمين بتجارة وترويج المخدرات في محافظة المثنى.

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