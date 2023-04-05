أسعار النفط ترتفع مع تخفيضات أوبك+ وانخفاض المخزونات الامريكية

2023/04/05 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية وكذلك خفض الإنتاج الذي حدده تحالف أوبك+.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 85.39 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:52 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.11 دولارا للبرميل.

وجاء ارتفاع الأسعار في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صناعي انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس/آذار.

وكان خفض الإمدادات الذي حددته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+ الحدث الرئيسي لارتفاع أسعار النفط.

وسترفع خطة أوبك+ الحجم الإجمالي للتخفيضات من قبل المجموعة إلى 3.66 ملايين برميل يوميا، بما في ذلك خفض مليوني برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما يعادل نحو 3.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ومع ذلك، أدى ضعف النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة والصين - أكبر مستهلكين للنفط - إلى منع أسعار النفط من الارتفاع أكثر، على الرغم من احتمالية تقلص المعروض بعد تخفيضات أوبك+.

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