مدعي عام منهاتن: لا يمكن التساهل مع التهم الموجهة لترامب

2023/04/05 | 09:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة تنفذ اليوم التزامها بضمان أن يكون الجميع متساوين أمام القضاء.

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