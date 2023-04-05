توفر 3 مليارات دولار سنويا لموازنة العراق.. تعرف على مصفاة كربلاء النفطية الجديدة

2023/04/05 | 09:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 9 سنوات على بدء تشييدها، افتتحت مصفاة كربلاء النفطية بطاقة إنتاجية تبلغ 140 ألف برميل يوميا، ويتوقع أن تغطي 70% من استيراد العراق من المشتقات النفطية التي تقدر تكلفتها بـ 3 مليارات دولار سنويا.

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