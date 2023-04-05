قوة أمنية تداهم وكراً لتهريب المشتقات النفطية في الديوانية

2023/04/05 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الأربعاء، مداهمة وكر لتهريب المشتقات النفطية والعثور على عجلة "تنكر" وعدداً كبير من الخزانات الحديدية والبلاستيكية بمحافظة الديوانية.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزها "ضبطت عجلة نوع "تنكر" وعثرت على عدد كبير من الخزانات الحديدية والبلاستيكية مملوءة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية، خلال مداهمة وكراً لتهريب وتدوير المشتقات النفطية بمحافظة الديوانية".

وأضاف، أنه "تم تأمين الموقع وحجز المضبوطات تمهيدًا لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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