2023/04/05 | 09:41 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم 8 نساء و30 طفلا.. إنقاذ 440 مهاجرا من قارب قبالة مالطا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/05 | 09:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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