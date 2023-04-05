ارتفاع بالحرارة وتساقط للأمطار.. إيضاح مفصّل بطقس العراق للأيام المقبلة

2023/04/05 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة مع فرصة لتساقط زخات المطر شمالاً.

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