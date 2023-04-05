يونامي ترحب باستئناف تصدير النفط من كردستان: خطوة مهمة

2023/04/05 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصفت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم الاربعاء، استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان بـ "الخطوة المهمة".

وقالت يونامي في تغريدة لها عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، أننا "نرحب باتفاق بغداد - أربيل لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، وهي خطوة مهمة من شأنها تمهيد الطريق لاتفاق على قانون للنفط والغاز، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، وتعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق لخدمة جميع العراقيين".

وأمس الثلاثاء، وقع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاتفاق النفطي مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

وأعلن السوداني في مؤتمر صحافي تابعته (بغداد اليوم) "توقيع الاتفاق النفطي مع حكومي إقليم كردستان العراق".

كما تضمن الاتفاق منح منصب نائب مدير عام شركة سومو للكرد.

وبهذا الاتفاق سيتم استئناف تصدير النفط من اقليم كردستان الى جيهان التركي بعد ان تم ايقافها على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط الاتحادية.

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