يونامي ترحب بالاتفاق النفطي: خطوة مهمة ستعزز الآفاق الاقتصادية للعراق

2023/04/05 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الأربعاء، باتفاق بغداد وأربيل على استئناف تصدير النفط من كردستان.

وجاء في تغريدة للبعثة، "نرحب باتفاق بغداد - أربيل لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، وهي خطوة مهمة من شأنها تمهيد الطريق لاتفاقٍ على قانون للنفط والغاز، وتقوية أواصر الوحدة الوطنية، وتعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق لخدمة جميع العراقيين".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، أمس الثلاثاء، الاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان.

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