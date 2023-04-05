2023/04/05 | 10:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصة كردستان في موازنة 2023 = 12.67%".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي: الاتفاق الأخير بين بغداد واربيل يخالف قرار المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي: الاتفاق الأخير بين بغداد واربيل يخالف قرار المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).