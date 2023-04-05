2023/04/05 | 10:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ‘يونامي’، اليوم الأربعاء، باتفاق بغداد و أربيل لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.وقالت البعثة في تغريدة على منصة تويتر تابعها / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامم المتحدة ترحب باستئناف تصدير النفط من كردستان: خطوة مهمة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة ترحب باستئناف تصدير النفط من كردستان: خطوة مهمة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة ترحب باستئناف تصدير النفط من كردستان: خطوة مهمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).