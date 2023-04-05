عُقدة الصِغَر أمام العراقيين

2023/04/05 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.ماجد السامرائي لا يمكن للكاتبة الكويتية هبة مشاري زوجة رئيس البرلمان الكويتي التهرّب من مسؤولياتها الاعتبارية والإنتاجية كونها كاتبة مسلسل “دفعة لندن” الذي انتقصت فيه من المرأة العراقية والرجل...أكمل القراءة ←

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