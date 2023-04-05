وارث سليماني في العراق

2023/04/05 | 10:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فاروق يوسف يوم كان قاسم سليماني يزور بغداد فإن أحدا لم يكن يملك سلطة الاعتراض على زياراته التي هي غير رسمية بالتأكيد.ولأن قائد فيلق القدس السابق لم يكن في...أكمل القراءة ←

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