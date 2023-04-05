احباط هجوم على مجمع تابع لوزارة الدفاع الايرانية

2023/04/05 | 11:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجوم نُفذ بظائرات مسيرة.

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