لتتبع انتشار كوفيد.. كوريا الجنوبية تختبر مياه الصرف الصحي

2023/04/05 | 11:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ كوريا الجنوبية هذا الشهر اختبارات أسبوعية لمياه الصرف الصحي في مدنها وبلداتها الرئيسية، في مسعى لتتبع انتشار فيروس كوفيد-19 ورصد الموجات المقبلة.

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