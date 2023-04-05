2023/04/05 | 11:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن نوعية وكمية النوم السيئة قد تزيد من خطر الإصابة بالربو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء: هكذا تؤثر جودة النوم على تطور مرض الربو) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء: هكذا تؤثر جودة النوم على تطور مرض الربو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).