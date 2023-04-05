نائب رئيس البرلمان: تنسيق عالٍ مع السلطة التنفيذية للإسراع بإقرار الموازنة 

2023/04/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

التقى النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الأربعاء، برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وبحث الطرفان، بحسب بيان لمكتب المندلاوي، "جملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة الاتحادية بأقرب وقت ممكن، لأهميته البالغة في تسيير شؤون الدولة ومصالح المواطنين".

ونوه المندلاوي إلى "وجود تعاون وتنسيق عالٍ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع بإقرار القوانين وبخاصة تلك المتعلقة بخدمات المواطنين".

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