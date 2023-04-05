2023/04/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز - بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تنشر "الاقتصاد نيوز"، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء.
بغدادالبيع: 150.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 149.750 ديناراً لكل 100 دولار
الجنوبالبيع: 150.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 149.750 ديناراً لكل 100 دولار
الشمالالبيع: 150.500 دينار لكل 100 دولارالشراء: 149.500 دينار لكل 100 دولار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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