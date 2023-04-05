أسعار صرف الدولار في تعاملات اليوم

2023/04/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء.

بغدادالبيع: 150.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 149.750 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 150.750 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 149.750 ديناراً لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 150.500 دينار لكل 100 دولارالشراء: 149.500 دينار لكل 100 دولار

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