العراق يعزز سربه الأخضر بـ31 طائرة خلال 4 أعوام

2023/04/05 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تستعد وزارة النقل لتسلم طائرة إيرباص من طراز A220 خلال المدة القليلة المقبلة، وذلك بعد تجهيزها مؤخراً بأربع طائرات حديثة من طراز بوينغ، مشيرةً إلى أن عدد طائرات الخطوط الجوية يبلغ 38 طائرة من مختلف الطرازات.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي، إن "الوزارة تتجه لرفد الأسطول الجوي خلال المدة القليلة المقبلة بطائرة إيرباص من طراز A220 ضمن الخطة التي أعدتها للنهوض بالأسطول الجوي ورفده بالطائرات الحديثة".

وأوضح الصافي، أن "الاتفاق المبرم مع شركة إيرباص يتضمن تجهيز خمس طائرات من هذا الطراز، حيث تم تسلم أربع منها خلال المدة الماضية، وتعد هذه الطائرة الأخيرة التي سيجري توريدها".

وأضاف الصافي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة لديها حرية الاختيار في تجديد العقد المبرم مع الشركة بعد تسلم الطائرات المتفق عليها ضمن العقد المبرم".

وذكر أن "عدد الطائرات المتفق عليها مع شركة بوينغ، 26 طائرة تنقسم على 16 من طراز B737-8 MAX وقد تم تسلم أربع منها، أما الطراز الآخر فهو B787 المعروفة بالدريملاينر وعددها 10 طائرات، من المؤمل تسلم طائرتين خلال هذا العام على أن يتم إكمال البقية تباعاً مع الماكس حتى عام 2027".

وأشار إلى أن "عدد طائرات الخطوط الجوية يبلغ 38 طائرة من مختلف الطرازات الطويلة والمتوسطة والقصيرة المدى"، لافتاً إلى "العمل لرفد الأسطول الجوي بـ31 طائرة حديثة وصولاً إلى العام 2027".

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