النزاهة تضبط محتالاً متلبساً بتسلم مبلغ مالي مقابل تعهده بإنجاز معاملة عقار

2023/04/05 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ضبط محتالاً متلبساً بتسلم مبلغ مالي مقابل تعهده بإنجاز معاملة عقار في الناصرية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة ألفت فريق عمل للتحري والتقصي عن معلومات تلقتها من أحد المخبرين تفيد بوجود شخص يدعي الانتساب لبلديَّة الناصريَّة تعهد له بإنجاز معاملة تخصيص عقار على شريحة نقابة العمال مقابل مبلغ مالي قدره 15 مليون دينار".وأوضحت أن "الفريق نصب كميناً محكماً للمتهم، بعد اتفاقه مع المخبر بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ قرب أحد الجسور في المحافظة، حيث تم ضبطه بتسلم وعد المبلغ الذي يقدر بـ 3 ملايين دينار".وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر أصولي، بغية عرضه مع المتهم والمبلغ المضبوط على القاضي الخفر؛ ليقرر مصيره واستكمال الإجراءات القانونيَّة في القضيَّة".

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