السوداني والمندلاوي يؤكدان أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة

2023/04/05 | 11:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية الإسراع في تشريع قانون الموازنة العامة للبلد.

وذكر مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الأخير "استقبل صباح اليوم، رئيس مجلس الوزراء، وبحثا جملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف البيان، أن السوداني والمندلاوي، أكدا خلال اللقاء أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة العامة داخل البرلمان".

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