السوداني يعلن المباشرة بتنفيذ أول ثلاثة مشاريع لتخفيف الزحامات في بغداد

2023/04/05 | 12:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشاريع الثلاثة قرب قناة الجيش.

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