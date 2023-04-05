التخطيط تتخذ حزمة اجراءات لمعالجة ملف المستشفيات المتلكئة

2023/04/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم الاربعاء، اجتماعا للجنة الامر الديواني ٤٥ المعنية بمعالجة مشكلات مشاريع المستشفيات المتلكئة والمتوقفة في عموم العراق.

واكد السيد الوزير خلال الاجتماع، ان اللجنة تقترب من انهاء اعمالها، بعد ان تمكنت من معالجة المشكلات، التي تسببت بوقف مشاريع المستشفيات، مشددا على ان السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يولي هذا الملف اهتماما خاصا، لما تمثله من اهمية كبيرة في دعم القطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدّمة للمواطنين.

ووجه السيد الوزير دائرتي تخطيط القطاعات ، والتنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، بانجاز المستحقات المالية وفقا لذرعات الاعمال المنجزة، لصالح الشركات المنفذة لمشاريع المستشفيات، على ان يكون الانجاز خلال خمسة ايام عمل.

وشهد الاجتماع مناقشة الملفات ذات الصلة بعدد من مشاريع المستشفيات المتلكئة، واتخذت اللجنة التوصيات والاجراءات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع وكيلا وزارتي التخطيط، والصحة، ونائب الامين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين ومستشار رئيس الوزراء، وممثل عن ديوان الرقابة المالية

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