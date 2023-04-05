ريكاني يفصّل الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية ويعد بالمزيد

2023/04/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني، الأربعاء، الحزمة الاولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية ، فيما وعد بالمزيد من المشاريع فور اقرار الموازنة.

وأكد ريكاني في حديث لوكالة الانباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم) أن "المشاريع الثلاثة لفك الاختناقات التي تمت المباشرة بها تمثل نقلة نوعية لسكان بغداد"، فيما أشار إلى "هناك حزمة جديدة من المشاريع فور إقرار الموازنة".

وقال ريكاني إن "الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية تتضمن 19 مشروعا، تمت المباشرة بثلاثة منها اليوم"، مؤكدا أن "الوزارة وأمانة بغداد وباقي الوزارات الساندة، عملت كفريق واحد والنتيجة هي اختيار 19 مشروعاً اطلقت يوم الثاني من آذار الماضي وتمت المباشرة بها اليوم"، لافتا إلى أن "الإجراءات سارت بسرعة عالية لم نشهدها منذ 2003 في إقرار المشاريع وإعلانها واحالتها".

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