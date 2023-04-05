اعتقال متهمين بحوزتهما أكثر من ألف حبة مخدرة في الديوانية

2023/04/05 | 12:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأربعاء، القبض على متهمين اثنين يتاجران بالحبوب المخدرة في محافظة الديوانية.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أن مفارزها "تمكنت من القبض على اثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود بحوزتهما 1100 حبة مخدرة و560 غم من مادة الكرستال المخدرة، في الديوانية".

وأشار إلى أن "عملية القبض جاءت خلال تواجدهما في منطقة ال حمد بمدينة الديوانية"، مؤكدا "إحالتهما مع المضبوطات الى الجهات ذات الاختصاص".

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