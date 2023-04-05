2023/04/05 | 12:25 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الغارديان: معدلات "اللوكيميا" في العراق أسوأ مما كانت عليه بعد "هيروشيما" - الصحف | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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