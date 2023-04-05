اسقاط طائرة مسيرة استهدفت موقع عسكري في أصفهان

2023/04/05 | 12:52 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تعرض مجمع أمير المؤمنين (ع) التابع لوزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان إلى هجوم من قبل طائرة مسيرة صغيرة.

وبحسب الوكالة فإن:"الدفاعات الإيرانية، تمكنت من إسقاط هذه الطائرة الصغيرة لحظة اقترابها من مجمع وزارة الدفاع".

و تابعت الوكالة:"لم تحد...

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