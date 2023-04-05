السوداني يكشف تفاصيل المشاريع الثلاثة لفكّ الاختناقات المرورية في بغداد

2023/04/05 | 12:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة الحالية هي حكومة خدمات، وذلك خلال إعلانه إطلاق ثلاثة مشاريع لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أطلق الأعمال التنفيذية في أول ثلاثة مشاريع تُعنى بفكّ الازدحامات […]

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