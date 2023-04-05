إحباط هجوم بطائرة مسيرة على مجمع قرب وزارة الدفاع الإيرانية

2023/04/05 | 12:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم

الأربعاء، إحباط هجوم بطائرة مسيرة ليل

أمس، على مجمع وزارة الدفاع في أصفهان

وسط البلاد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه

الرسمية أن "الدرون أسقطت مقابل مجمع

وزارة الد

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