بطلب من المسيحيين ، تشكيل لجنة لمراجعة السجلات العقارية في محافظتي بغداد و نينوى

2023/04/05 | 13:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد وافق مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني على تأليف لجنة من المذكورين في أدناه من ذوي الخبرة والاختصاص لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام، تتولى مراجعة السجلات العقارية للفترة من 2003 ولغاية 2023.و اتى هذا القرار ضمن مطالبات المكون المسيحي و أبناءه بالإضافة الى مكونات اخرى و في …

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