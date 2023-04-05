تطهير أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الملوثة في سنجار

2023/04/05 | 13:02 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – سنجار اعلنت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوم امس و بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام عن تطهير مليوني متر مربع من الأراضي الملوثة بالالغام.وقالت الدائرة ان،”منذ نيسان/أبريل 2019، تعمل دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام وشركاؤها المنفذون في منطقة سنجار شمال …

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