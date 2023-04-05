اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق

2023/04/05 | 13:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق إلى اتفاق مؤقت يقضي باستئناف تصدير نفط الإقليم بحيث تحصّل الإيرادات الحكومة المركزية.

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