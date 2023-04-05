خلال 48 ساعة.. تحرير فتاتين مختطفين من النجف بعد نقلهما إلى بغداد

2023/04/05 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الامن الوطني العراقي،

الاربعاء، تحرير فتاتين مختطفتين

واعتقال احد الخاطفين بعد يومين من وقوع

الحادث في محافظة النجف.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه بناءً على معلومات دقيقة

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