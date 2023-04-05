ارتفاع اسعار الدولار في العراق وقفزة كبيرة بأسعار الذهب في الاسواق المحلية

2023/04/05 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم

الأربعاء، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة بغداد، فيما شهدت الاسواق

المحلية قفزة كبيرة بأسعار الذهب.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، إن

بورصة

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